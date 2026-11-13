Kasganj News: बदलती दिनचर्या का मीठा जहर, बढ़ रहे मधुमेह के मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के पांचवें और छठे सर्वे के आंकड़े इस गंभीर स्थिति को दिखाते हैं। आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, महिलाओं में भोजन से पहले 141 से 160 मिलीग्राम/डेसीलीटर ब्लड शुगर स्तर का आंकड़ा सर्वे-5 के 3.6 फीसदी से बढ़कर सर्वे-6 में 4.8 फीसदी हो गया है।वहीं, 160 मिलीग्राम/डेसीलीटर से अधिक शुगर वाली महिलाओं का अनुपात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 फीसदी और मधुमेह की दवा लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा 6.7 फीसदी से बढ़कर 9.8 प्रतिशत पर पहुंच गया है।पुरुषों में भी स्थिति चिंताजनक है। 160 मिलीग्राम/डेसीलीटर से अधिक रक्त शर्करा स्तर वाले पुरुषों का अनुपात 3.2 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 6.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, मधुमेह की दवा का सेवन करने वाले पुरुष भी सर्वे-5 के 10.3 फीसदी से बढ़कर सर्वे-6 में 12 फीसदी दर्ज किए गए हैं।हालांकि भोजन से पहले 141 से 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रक्त शर्करा स्तर वाले पुरुषों का अनुपात सर्वे-5 में 6.4 प्रतिशत से सर्वे-6 में 5.3 प्रतिशत दर्ज किया गया।बार-बार पेशाब आनाबहुत अधिक प्यास लगनाअत्यधिक भूख महसूस होनाअचानक वजन कम होनालगातार थकान महसूस होनाचोट या घाव का देर से ठीक होनाधुंधला दिखाई देनाहृदय रोग और स्ट्रोकगुर्दों को नुकसानआंखों की रोशनी प्रभावित होनानसों को क्षति पहुंचना जिससे सुन्नता और दर्द हो सकता हैपैरों में संक्रमण और घाव भरने में परेशानीजिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 25 से 30 ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिनका मधुमेह का नियमित उपचार चल रहा है। इसके अलावा नए मरीज भी सामने आते रहते हैं। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस