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अमांपुर से प्रतिदिन छात्र, कर्मचारी व व्यापारी आवागमन करते हैं। अमांपुर से सहावर, सिढ़पुरा, मोहनपुर, एटा व कासगंज मार्गों पर सीधी बस सेवा की लंबे समय से मांग है। नियमित बसों के अभाव में डग्गामार वाहनों में ओवरलोडिंग से हादसे की आशंका व समय-धन दोनों की बर्बादी होती है।बस अड्डे के निर्माण में देरी के पीछे भूमि चयन की प्रक्रिया सामने आई है। पहले गांव बनूपुर बक्कालान में भूमि चिह्नित की गई थी लेकिन श्रेणी भिन्न होने के कारण वह फाइल शासन स्तर से निरस्त हो गई। इसके बाद बारानगर में 0.605 हेक्टेयर नवीन परती भूमि का प्रस्ताव भेजा गया।क्या बोले लोग-विधानसभा चुनाव से पहले बस अड्डे की घोषणा हुई थी जिससे लोगों में काफी उम्मीद थी। यदि रोडवेज बसों का नियमित संचालन शुरू हो जाए तो सभी को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सकेगी। -मुनेश शर्मा, शिक्षक- व्यापारिक कार्यों के सिलसिले में हमें और ग्राहकों को आसपास के शहरों में आना-जाना पड़ता है। बस अड्डा बनने और रोडवेज बसें चलने से क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो के जोखिम भरे सफर से भी निजात मिलेगी। - मनोज गुप्ता, व्यापारीकस्बे के मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। प्रशासन ने जमीन चिह्नित कर ली है। अब बस अड्डे का निर्माण जल्द शुरू होने से बड़ा लाभ मिलेगा। -बबलू यादव, सभासद- चिह्नित भूमि को निगम में स्थानांतरित करने में तकनीकी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। अड़चन दूर कराने को शासन स्तर पर प्रयास जारी हैं। - हरिओम वर्मा, विधायकबस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तहसील स्तर से जमीन मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। -नीरज कुमार, एआरएम