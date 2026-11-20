विज्ञापन



जनजागरूकता रैली को प्रधानाचार्य डॉ. कमल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने नारों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। विज्ञापन

प्रधानाचार्य ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और अनमोल जीवन बचाए जा सकते हैं। विज्ञापन विज्ञापन

इस दौरान बृजेश कुमार, डॉ. रामनिवास, अमित पाठक, गोपाल भारद्वाज, लोकेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह, लेफ्टिनेंट महेंद्र कुमार, अर्जुन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनजागरूकता रैली को प्रधानाचार्य डॉ. कमल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। विद्यार्थियों ने नारों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया।प्रधानाचार्य ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और अनमोल जीवन बचाए जा सकते हैं।इस दौरान बृजेश कुमार, डॉ. रामनिवास, अमित पाठक, गोपाल भारद्वाज, लोकेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह, लेफ्टिनेंट महेंद्र कुमार, अर्जुन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कासगंज। महेंद्र इंटर कॉलेज, गढ़ी पचगाईं में सड़क सुरक्षा व जीवन सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उनका पालन करने की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ग्रामीणों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।