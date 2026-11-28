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नाक बंद रहने, माथे और आंखों के आसपास दर्द तथा लगातार सिरदर्द की शिकायत लेकर मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 8 से 10 मरीज साइनस की समस्या लेकर आ रहे हैं। इनमें एक से दो मरीजों की स्थिति गंभीर भी मिल रही है।सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना के अनुसार तापमान में गिरावट, प्रदूषित हवा और एलर्जी के कारण सर्दियों में साइनोसाइटिस की समस्या बढ़ सकती है। शुरुआत में मरीज इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।इससे समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। उन्होंने बताया कि मरीजों की जांच के लिए पहले एक्स-रे कराया जाता है। जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन की सलाह दी जाती है। समय पर जांच और उपचार जरूरी है।नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में मौजूद हवा से भरी गुहाओं (साइनस) की परत में सूजन होने को साइनोसाइटिस कहते हैं। यह वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण हो सकता है। लंबे समय तक समस्या बने रहने पर जटिलताएं हो सकती हैं और कुछ मामलों में ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है।-लगातार नाक बंद रहना या नाक बहना-माथे, आंखों और गालों में दर्द या दबाव महसूस होना-गाढ़ा पीला या हरा नाक का स्राव-सूंघने की क्षमता कम होना-सुबह के समय सिरदर्द अधिक होना-गले में कफ जमा होना और खांसी-हल्का बुखार और थकानसावधानी बरतकर कर सकते हैं बचाव-ठंडी हवा से बचें और बाहर निकलते समय सिर व कान ढकें-धूल, धुएं और तेज गंध वाले परफ्यूम से दूरी रखें-पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें-नाक बंद होने पर चिकित्सक की सलाह से नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें-नाक की सफाई के लिए सुरक्षित तरीके अपनाएं