Kasganj News: कार की टक्कर से सात वर्षीय बच्ची की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:43 PM IST
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कासगंज। पटियाली-अलीगंज मार्ग पर गांव नगला हीरा के पास सड़क पार कर रही सात वर्षीय बालिका नंदिनी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची की उपचार के दौरान फर्रुखाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई जबकि चालक कार लेकर भाग गया।
गांव नगला हीरा निवासी किताब सिंह की पुत्री नंदिनी (7) बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अलीगंज की ओर से तेज गति से आई कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह उछलकर दूर जा गिरी और घायल हो गई।
हादसे के बाद आसपास के लोग व राहगीर मौके पर जुट गए। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली ले गए जहां से डाॅक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार न होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया।
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परिजन उसे फर्रुखाबाद लेकर जा रहे थे लेकिन देर शाम करीब 6:30 बजे रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव गांव ले आए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजन व ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली।
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कक्षा एक में पढ़ती थी नंदिनी
नंदिनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा थी। वह चार भाई-बहनों में दूसरे स्थान पर थी। परिवार में बड़ी बहन मोहिनी (10), भाई केशव (3) और छोटी बहन प्रिया (1) हैं। बेटी की मौत की खबर से मां मीना समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
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वर्जन
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वाहन की तलाश की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली
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गांव नगला हीरा निवासी किताब सिंह की पुत्री नंदिनी (7) बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अलीगंज की ओर से तेज गति से आई कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह उछलकर दूर जा गिरी और घायल हो गई।
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हादसे के बाद आसपास के लोग व राहगीर मौके पर जुट गए। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली ले गए जहां से डाॅक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार न होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया।
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परिजन उसे फर्रुखाबाद लेकर जा रहे थे लेकिन देर शाम करीब 6:30 बजे रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव गांव ले आए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजन व ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली।
कक्षा एक में पढ़ती थी नंदिनी
नंदिनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा थी। वह चार भाई-बहनों में दूसरे स्थान पर थी। परिवार में बड़ी बहन मोहिनी (10), भाई केशव (3) और छोटी बहन प्रिया (1) हैं। बेटी की मौत की खबर से मां मीना समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
वर्जन
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वाहन की तलाश की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली