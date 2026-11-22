पल्स पोलियो अभियान : 3.30 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:12 PM IST
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कासगंज। पांच वर्ष तक के 3.30 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। रविवार को मामो स्थित स्कूल में सीडीओ वीरेंद्र सिंह ने बच्चों को दवा पिलाई। अभियान का जोर बूथों के साथ घर-घर व वंचित परिवारों तक पहुंचने पर रखा गया है।
पल्स पोलियो एसएनआईडी अभियान के तहत 22 नवंबर को बूथ दिवस के बाद 23 से 27 नवंबर तक स्वास्थ्यकर्मी घर-घर दवा पिलाएंगे। छूटे बच्चों को कवर करने के लिए 30 नवंबर को बी-टीम गतिविधि चलेगी।
जिले के 2,71,310 घरों तक पहुंचने के लिए 457 घर-घर सर्वेक्षण व दवा टीमें, 155 पर्यवेक्षक, 62 ट्रांजिट पाॅइंट, 69 ट्रांजिट टीमें और 19 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं।
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इसके साथ ही 211 ईंट भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों व उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई बच्चा दवा से वंचित न रहे। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अजय कुमार सहित जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।
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आंकड़ों में अभियान की तैयारी
कुल घर - 2,71,310
पांच वर्ष तक के बच्चे - 3,30,916
पोलियो बूथ - 736
घर-घर पहुंचने वाली टीमें - 457
पर्यवेक्षक - 155
ट्रांजिट प्वाइंट - 62
ट्रांजिट टीमें - 69
मोबाइल टीमें - 19
उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एचआरए) - 106
उच्च जोखिम वाले समूह (एचआरजी) - 286
ईंट भट्ठे - 211
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पल्स पोलियो एसएनआईडी अभियान के तहत 22 नवंबर को बूथ दिवस के बाद 23 से 27 नवंबर तक स्वास्थ्यकर्मी घर-घर दवा पिलाएंगे। छूटे बच्चों को कवर करने के लिए 30 नवंबर को बी-टीम गतिविधि चलेगी।
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जिले के 2,71,310 घरों तक पहुंचने के लिए 457 घर-घर सर्वेक्षण व दवा टीमें, 155 पर्यवेक्षक, 62 ट्रांजिट पाॅइंट, 69 ट्रांजिट टीमें और 19 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं।
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इसके साथ ही 211 ईंट भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों व उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई बच्चा दवा से वंचित न रहे। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अजय कुमार सहित जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।
आंकड़ों में अभियान की तैयारी
कुल घर - 2,71,310
पांच वर्ष तक के बच्चे - 3,30,916
पोलियो बूथ - 736
घर-घर पहुंचने वाली टीमें - 457
पर्यवेक्षक - 155
ट्रांजिट प्वाइंट - 62
ट्रांजिट टीमें - 69
मोबाइल टीमें - 19
उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एचआरए) - 106
उच्च जोखिम वाले समूह (एचआरजी) - 286
ईंट भट्ठे - 211