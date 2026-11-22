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पल्स पोलियो एसएनआईडी अभियान के तहत 22 नवंबर को बूथ दिवस के बाद 23 से 27 नवंबर तक स्वास्थ्यकर्मी घर-घर दवा पिलाएंगे। छूटे बच्चों को कवर करने के लिए 30 नवंबर को बी-टीम गतिविधि चलेगी।जिले के 2,71,310 घरों तक पहुंचने के लिए 457 घर-घर सर्वेक्षण व दवा टीमें, 155 पर्यवेक्षक, 62 ट्रांजिट पाॅइंट, 69 ट्रांजिट टीमें और 19 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं।इसके साथ ही 211 ईंट भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों व उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई बच्चा दवा से वंचित न रहे। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अजय कुमार सहित जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।कुल घर - 2,71,310पांच वर्ष तक के बच्चे - 3,30,916पोलियो बूथ - 736घर-घर पहुंचने वाली टीमें - 457पर्यवेक्षक - 155ट्रांजिट प्वाइंट - 62ट्रांजिट टीमें - 69मोबाइल टीमें - 19उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एचआरए) - 106उच्च जोखिम वाले समूह (एचआरजी) - 286ईंट भट्ठे - 211