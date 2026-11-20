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रामचंद्र के पुत्र राकेश कुमार 13 नवंबर की रात 8 बजे गांव के पास खड़े थे। इस दाैरान बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी।गंभीर रूप से घायल राकेश को परिजन आगरा के निजी अस्पताल ले गए लेकिन सुधार न होने पर बृहस्पतिवार को उन्हें दिल्ली रेफर किया गया।दिल्ली ले जाते समय रात करीब 11 बजे रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन शव गांव लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पूछताछ की।मौत से पत्नी निर्मला देवी, पुत्र विनय (26) व बेटियों लक्ष्मी (22) और काजल (20) सहित परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।