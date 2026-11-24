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वार्षिकोत्सव के तहत मंदिर परिसर में भंडारा भी आयोजित हुआ जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली के दर्शन व आशीर्वाद लिए। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा और क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पिंटू गुप्ता, जीतू गुप्ता, अनुज गुप्ता, विशाल गुप्ता, मनोज गुप्ता और मीनू गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। संवाद

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कासगंज। प्रभुपार्क स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद हवन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर परिवार की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की।