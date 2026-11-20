Kasganj News: देवोत्थान एकादशी पर निकली शूकरक्षेत्र की पंचकोसी परिक्रमा
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:32 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:32 PM IST
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सोरोंजी। देवोत्थान एकादशी पर शूकरक्षेत्र समाज सेवा समिति व ब्राह्मण कल्याण सभा के तत्वावधान में पंचकोसी परिक्रमा निकाली गई। इससे पूर्व हरि की पौड़ी पर गंगा स्नान व भगवान वराह पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने 51 किलो दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर परिक्रमा शुरू की।
संयोजक शरद कुमार पांडेय के नेतृत्व में वराह घाट से शुरू परिक्रमा में श्रद्धालु ढोल-मंजीरे व संकीर्तन के साथ आगे बढ़े। मार्ग में सूर्यकुंड, दूधेश्वर महादेव, बटुक भैरव मंदिर, जयादेवी पीठ, सीताराम मंदिर, तुलसीदास जन्मस्थान, मां 84 घंटे वाली मंदिर, बाछरू देव स्थल पहुंचे।
यहां से सीता रसोई, सिंगल वाले महाराज, करुआ देव महाराज, बनखंडेश्वर महादेव, भागीरथ गुफा, कपिल मुनि आश्रम, चैतन्य महाप्रभु की बैठक व काला गोरा भैरव बाबा मंदिर के दर्शन कर भगवान वराह मंदिर पर समापन हुआ।
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मार्ग में महारानी गुप्ता, सत्यदेव तिवारी, रामदर्शन महेरे व अशोक धमनावत ने जलपान कराया। शरद कुमार पांडेय ने कहा कि चार माह की योगनिद्रा से भगवान विष्णु के जागने पर चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं।
इस दाैरान प्रवीण कुमार द्विवेदी, अभय भारद्वाज, आशीष भारद्वाज, शिवानंद उपाध्याय, शशांक दीक्षित, शैलेंद्र तिवारी, विनय तिवारी, दिनेश गुप्ता, राजकुमार गौड़, तेजपाल, मुकेश चंद्र रावत व पवन माहेश्वरी आदि मौजूद रहे
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संयोजक शरद कुमार पांडेय के नेतृत्व में वराह घाट से शुरू परिक्रमा में श्रद्धालु ढोल-मंजीरे व संकीर्तन के साथ आगे बढ़े। मार्ग में सूर्यकुंड, दूधेश्वर महादेव, बटुक भैरव मंदिर, जयादेवी पीठ, सीताराम मंदिर, तुलसीदास जन्मस्थान, मां 84 घंटे वाली मंदिर, बाछरू देव स्थल पहुंचे।
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यहां से सीता रसोई, सिंगल वाले महाराज, करुआ देव महाराज, बनखंडेश्वर महादेव, भागीरथ गुफा, कपिल मुनि आश्रम, चैतन्य महाप्रभु की बैठक व काला गोरा भैरव बाबा मंदिर के दर्शन कर भगवान वराह मंदिर पर समापन हुआ।
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मार्ग में महारानी गुप्ता, सत्यदेव तिवारी, रामदर्शन महेरे व अशोक धमनावत ने जलपान कराया। शरद कुमार पांडेय ने कहा कि चार माह की योगनिद्रा से भगवान विष्णु के जागने पर चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं।
इस दाैरान प्रवीण कुमार द्विवेदी, अभय भारद्वाज, आशीष भारद्वाज, शिवानंद उपाध्याय, शशांक दीक्षित, शैलेंद्र तिवारी, विनय तिवारी, दिनेश गुप्ता, राजकुमार गौड़, तेजपाल, मुकेश चंद्र रावत व पवन माहेश्वरी आदि मौजूद रहे