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सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने कहा कि पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से उन्हें गांवों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इस अवधि में गांवों की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराने के साथ ही अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में छह माह का अतिरिक्त समय मिलने से इन कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रशासकों को गांवों के विकास को प्राथमिकता देने और ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराने की बात कही।इस दौरान प्रशासक धीरज कुमार , अमित प्रधान, डोरीलाल, बृजवासी, धर्मेंद्र कुमार, मानपाल , मानपाल (बरखुरदारपुर) और राकेश राजपूत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।