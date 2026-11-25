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तीसरे दिन की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी चिकित्साधिकारी ने स्वास्थ्यकर्मियों संग बैठक कर उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जाए और कोई भी पात्र बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे।

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सिढ़पुरा। विकासखंड क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर 3,454 बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार के निर्देशन व प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार गौतम के नेतृत्व में 46 नियमित, 5 ट्रांजिट और 2 मोबाइल टीमों ने अभियान को गति दी।