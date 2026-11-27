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जवाहर नवोदय विद्यालय थरा चीतरा के प्रधानाचार्य आरआर सिंह ने बताया कि एक पाली में परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी, प्रवेश सुबह 10:45 बजे से शुरू होगा और 15 मिनट पहले प्रश्नपत्र मिलेंगे।केंद्रवार सूची के अनुसार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कासगंज में सर्वाधिक 506, एसटीडीएम इंटर कॉलेज सोरों में 490, माखनलाल इंटर कॉलेज अमांपुर में 448, पार्वती राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सिढ़पुरा में 281, एचएन इंटर कॉलेज गंजडुंडवारा में 244, श्री गांधी इंटर कॉलेज सहावर में 213 और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पटियाली में 207 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र के साथ पहचान पत्र (आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या प्रधानाचार्य प्रमाणित विद्यालय पहचान पत्र) व पारदर्शी पानी की बोतल लाने की अनुमति होगी, जबकि मोबाइल, स्मार्ट वॉच व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।