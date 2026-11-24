विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में शिशु शिक्षा समिति, मेरठ प्रांत प्रथम, शिशु शिक्षा समिति, ब्रज प्रदेश द्वितीय और भारतीय शिक्षा समिति, ब्रज प्रदेश तृतीय स्थान पर रही। अतिथियों ने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास का अहम माध्यम बताया।समापन समारोह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए खिलाड़ियों को अनुशासन, खेल भावना और निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद अध्यक्ष मीना माहेश्वरी, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र कुमार बौहरे, पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य ज्ञान प्रकाश गुप्ता, नगर संघ चालक शरद माहेश्वरी, खेल पर्यवेक्षक होड़ल सिंह, क्षेत्रीय खेल संयोजक सत्यपाल, विद्यालय प्रबंधक संतोष कुमार माहेश्वरी और कोषाध्यक्ष दीपराज माहेश्वरी मौजूद रहे।साथ ही प्रेम शंकर, खेल प्रभारी रविंद्र रावत, अनुशासन समिति के रविंद्र सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौशल किशोर साहू, मंत्री विनयराज पन्नू और कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार बिड़ला सहित अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अंत में प्रबंधक संतोष कुमार माहेश्वरी व प्रधानाचार्य डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया।