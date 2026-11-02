Kasganj News: दो माह पहले हुई थी शादी, बनगांव में घर के अंदर लटका मिला शवकहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जान

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एटा। शहर के नगला कुंदन बनगांव में सोमवार दोपहर एक युवक ने घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही घर ले गए।कोतवाली नगर के नगला कुंदन बनगांव निवासी अतुल ने बताया कि चाचा ललित मोहन सिंह का सोमवार दोपहर करीब 12 बजे घर में पारिवारिक विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर में अपने कमरे के अंदर चले गए।काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो परिजन ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न आने पर खिड़की से झांककर देखा तो ललित फंदे से लटक रहे थे।यह देखकर शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह दरवाजा खोलकर ललित को फंदे से उतारा और लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने ललित को मृत घोषित कर दिया।अतुल ने बताया कि चाचा ललित मोहन सिंह की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। उनकी मौत के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।