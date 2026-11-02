फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Marriage took place two months ago; body found hanging inside a house in Bangaon man took his own life by hanging following an argument.

Kasganj News: दो माह पहले हुई थी शादी, बनगांव में घर के अंदर लटका मिला शवकहासुनी के बाद युवक ने फंदा लगा दी जान

Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

एटा। शहर के नगला कुंदन बनगांव में सोमवार दोपहर एक युवक ने घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन उसे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही घर ले गए।
कोतवाली नगर के नगला कुंदन बनगांव निवासी अतुल ने बताया कि चाचा ललित मोहन सिंह का सोमवार दोपहर करीब 12 बजे घर में पारिवारिक विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर में अपने कमरे के अंदर चले गए।
विज्ञापन

काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो परिजन ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न आने पर खिड़की से झांककर देखा तो ललित फंदे से लटक रहे थे।
यह देखकर शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह दरवाजा खोलकर ललित को फंदे से उतारा और लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने ललित को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अतुल ने बताया कि चाचा ललित मोहन सिंह की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। उनकी मौत के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed