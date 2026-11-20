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न्यायमूर्ति वानी रंजन अग्रवाल की पीठ ने कासगंज डीएम के 16 नवंबर 2022 व स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट के 17 जून 2023 के आदेश निरस्त कर दिए। इन संपत्तियों की सरकारी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।पटियाली थाने में दर्ज मामले के तहत गैंग चार्ट में राजा का रामपुर, एटा के 2008 व पटियाली के 2022 के मामले शामिल थे। एसपी की रिपोर्ट पर 15 नवंबर 2022 को कुर्की हुई थी जबकि 24 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट मूल मुकदमा निरस्त कर चुका है।कुर्क की गई संपत्तियों में जलालपुर, कनेसर, नगला दुला, चकतारई, अलीपुर दादर, भरगैन मशरूक, विलासवास और चकपहाड़ा सहित कई गांवों की कृषि भूमि और प्लॉट शामिल थे। आरोप था कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से अहमद नफीस ने अपने, पत्नी जैतून बानो, बेटों मोहम्मद आरिफ उर्फ अमीर व अहमद हुसैन और भाई मशकूर आलम के नाम पर खरीदी थीं।अपीलकर्ता पक्ष ने दलील दी कि वह 1995–2012 तक चेयरमैन रहे। पत्नी जैतून बानो 2017 से चेयरमैन हैं। वह वर्ष 1998 से आयकर रिटर्न भर रहे हैं और संपत्तियां कृषि आय, ईंट-भट्ठा व बैंक ऋण से ली गईं। कई मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है या वह बरी हो चुके हैं।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संपत्ति कुर्क करने के लिए ठोस साक्ष्य होना जरूरी है। केवल संदेह या आपराधिक इतिहास के आधार पर संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। गैंगस्टर एक्ट का मूल मुकदमा निरस्त होने के बाद कुर्की जारी रखने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने सभी 47 संपत्तियों को कुर्की से मुक्त करने और जिलाधिकारी कासगंज को नियमानुसार कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए हैं।