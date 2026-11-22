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कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस द्वारा निर्मित यह तीन मंजिला भवन 50 बेड का है जिसमें 20-20 बेड का आईसीयू और हाईडिपेंडसी यूनिट (एचडीयू) रहेगा। मरीजों को रेड व यलो जोन में बांटकर उपचार होगा और गंभीर स्थिति में प्रसव की सुविधा भी मिलेगी।यूनिट में ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लिफ्ट, आपातकालीन वार्ड, ऑर्थो और सर्जरी विंग जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, जिससे गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी।भवन तैयार होने के बाद भी विद्युत सुरक्षा ऑडिट न होने के कारण यह स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो सका है। अब अस्पताल प्रशासन को बिजली कनेक्शन मिलने और यूनिट के संचालन शुरू होने का इंतजार है।क्रिटिकल केयर यूनिट की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। विद्युत कनेक्शन न होने के कारण हैंडओवर नहीं हो सका है। सेफ्टी ऑडिट होने के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। हैंडओवर होते ही इसका संचालन शुरू करा दिया जाएगा। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस, जिला अस्पताल