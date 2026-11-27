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सभी नमूनों को जांच एवं विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य कुलदीप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमबीर सिंह और प्रतिमा त्रिपाठी शामिल रहे।टीम ने वैदिक मेडिकोज, ऑल इंडिया डिस्काउंट फार्मेसी, कृष्णा मेडिकल स्टोर, गोपाल मेडिकल स्टोर और रवि मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने वैदिक मेडिकोज, ऑल इंडिया डिस्काउंट फार्मेसी और रवि मेडिकल स्टोर से फूड सप्लीमेंट के एक-एक नमूने संग्रहित किए।इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप ने वैदिक मेडिकोज से दवा के दो, ऑल इंडिया डिस्काउंट फार्मेसी से एक और रवि मेडिकल स्टोर से दो नमूने लिए।सैपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए सहायक आयुक्त औषधि अलीगढ़ मंडल को प्रेषित की जाएगी। -कुलदीप सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य