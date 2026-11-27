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सराफा कारोबारी ने संदिग्ध दंपती की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। नदरई गेट बाजार में जिला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल का अखिलेश कुमार सर्राफ के नाम से प्रतिष्ठान है। अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3:50 बजे एक महिला ग्राहक ने उनकी दुकान से सोने की नथ, नथ की लर और सोने की चेन खरीदी थी, जिसका उसने 2 लाख 60 हजार रुपये भुगतान किया। महिला ग्राहक द्वारा खरीदे गए सोने के जेवर पर्स में काउंटर पर रखे हुए थे।इसी दौरान एक संदिग्ध युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दुकान पर पहुंच गया। संदिग्ध दंपती ने ओम नाम का पैंडल दिखाने की बात कही। फिर चार हजार रुपये देकर एक पैंडल खरीदा।आरोप है कि इसी बीच मौका पाकर संदिग्ध दंपती ने काउंटर पर रखा महिला ग्राहक का जेवर से भरा पर्स भी उठा लिया और वहां से चले गए।जब थोड़ी देर बाद महिला ग्राहक का पर्स काउंटर से गायब मिला तो खलबली मच गई। उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें दंपती के शातिर तरीके से काउंटर से पर्स उठाने की करतूत कैद मिली। उन्होंने बताया कि दोनों ही पर्स एक जैसे थे इसका फायदा शातिर दंपती ने उठाया।चूंकि, पर्स दुकान के काउंटर से चोरी हुआ था इसलिए महिला ग्राहक को 2 लाख 60 हजार रुपये वापस कर दिए गए। उन्होंने संदिग्ध दंपती की फोटो सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से जानकारी देने की अपील की है।