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बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में मौसमी बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत होने पर दो महिलाओं को बुधवार देर रात अस्पताल लाया गया, जबकि गंभीर हालत में कुल 15 मरीजों को भर्ती करना पड़ा।ओपीडी में बुखार से पीड़ित 12 वर्ष से अधिक आयु के 173 और 12 वर्ष से कम आयु के 94 मरीज पहुंचे। वहीं, सांस संबंधी परेशानी के 12 वर्ष से अधिक आयु के 161 और 12 वर्ष से कम आयु के 76 मरीजों ने उपचार कराया। इस तरह बुखार के 267 और सांस की समस्या के 237 मरीज सामने आए।सिकंदरपुर निवासी 74 वर्षीय शांतिदेवी को रात 12:40 बजे सांस लेने में परेशानी होने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, भवूती नगला निवासी 37 वर्षीय नीलम को सुबह करीब चार बजे अस्पताल लाया गया। दोनों को सांस संबंधी परेशानी के चलते उपचार दिया गया। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 15 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया।सुबह और रात के समय ठंड से बचाव करें।पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लें।बुखार, खांसी या जुकाम होने पर लापरवाही न करें।धूल, धुएं और प्रदूषण से बचने का प्रयास करें।सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन न करें।मौसम में बदलाव के कारण मरीजों को बुखार, खांसी और सांस संबंधी परेशानी हो सकती है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। परेशानी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें। गंभीर लक्षण होने पर उपचार में देरी न करें। -डॉ. संजीव सक्सेना, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल