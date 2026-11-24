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सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ारीकलां पोस्ट बहटा निवासी वीरेंद्र सिंह सागर (67) पुत्र आशाराम सागर ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने गांव ठठेरपुर कादरवाड़ी स्थित कृषि भूमि को 22 अक्तूबर 2022 को गांव की रहने वाली नेमवती पत्नी उमेशचंद्र से विधिवत बैनामा कराकर खरीदा था। यह बैनामा उप निबंधक कार्यालय सदर तहसील में पंजीकृत हुआ था।शिकायतकर्ता के मुताबिक, किसी कारणवश उक्त जमीन का दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज नहीं हो सका था। आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए नेमवती ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसी भूमि के कुछ भाग का 20 जनवरी 2026 को नगला भभूती निवासी घमंडी सिंह के नाम दोबारा बैनामा कर दिया।परिवाद में दूसरे बैनामे में सत्येंद्र सिंह और नेम सिंह के गवाह होने का भी उल्लेख किया गया। पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत न्यायालय की शरण ली। इस परिवाद पर विचार करते हुए सीजेएम जीशान मसूद ने सोरोंजी कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।