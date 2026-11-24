Kasganj News: पहले बेची गई कृषि भूमि का दोबारा बैनामा करने का आरोप
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:05 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:05 PM IST
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कासगंज। पहले बेची जा चुकी कृषि भूमि का कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के सहारे दोबारा बैनामा करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जीशान मसूद के न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश सुनवाई न होने पर पीड़ित द्वारा दाखिल परिवाद के आधार पर पारित किया।
सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ारीकलां पोस्ट बहटा निवासी वीरेंद्र सिंह सागर (67) पुत्र आशाराम सागर ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने गांव ठठेरपुर कादरवाड़ी स्थित कृषि भूमि को 22 अक्तूबर 2022 को गांव की रहने वाली नेमवती पत्नी उमेशचंद्र से विधिवत बैनामा कराकर खरीदा था। यह बैनामा उप निबंधक कार्यालय सदर तहसील में पंजीकृत हुआ था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, किसी कारणवश उक्त जमीन का दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज नहीं हो सका था। आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए नेमवती ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसी भूमि के कुछ भाग का 20 जनवरी 2026 को नगला भभूती निवासी घमंडी सिंह के नाम दोबारा बैनामा कर दिया।
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परिवाद में दूसरे बैनामे में सत्येंद्र सिंह और नेम सिंह के गवाह होने का भी उल्लेख किया गया। पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत न्यायालय की शरण ली। इस परिवाद पर विचार करते हुए सीजेएम जीशान मसूद ने सोरोंजी कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
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सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ारीकलां पोस्ट बहटा निवासी वीरेंद्र सिंह सागर (67) पुत्र आशाराम सागर ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने गांव ठठेरपुर कादरवाड़ी स्थित कृषि भूमि को 22 अक्तूबर 2022 को गांव की रहने वाली नेमवती पत्नी उमेशचंद्र से विधिवत बैनामा कराकर खरीदा था। यह बैनामा उप निबंधक कार्यालय सदर तहसील में पंजीकृत हुआ था।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक, किसी कारणवश उक्त जमीन का दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज नहीं हो सका था। आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए नेमवती ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसी भूमि के कुछ भाग का 20 जनवरी 2026 को नगला भभूती निवासी घमंडी सिंह के नाम दोबारा बैनामा कर दिया।
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परिवाद में दूसरे बैनामे में सत्येंद्र सिंह और नेम सिंह के गवाह होने का भी उल्लेख किया गया। पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत न्यायालय की शरण ली। इस परिवाद पर विचार करते हुए सीजेएम जीशान मसूद ने सोरोंजी कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।