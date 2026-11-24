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हर-हर गंगे और भोलेनाथ के जयकारों के साथ माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। सोरोंजी की हरि की पौड़ी पर सोमवार शाम से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे।ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुआ स्नान का क्रम दिन चढ़ने के साथ तेज हुआ और शाम तक जारी रहा। कादरगंज गंगाघाट पर ककोड़ा मेले के चलते स्नानार्थियों के साथ मेला घूमने वालों की भी खासी भीड़ रही।भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने सोमवार रात से रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू की थी। इसके बावजूद अधिक भीड़ के कारण शहर के चौराहों और घाटों के आसपास वाहनों की कतारें लगी रहीं।सोरोंजी में स्नान के बाद भक्तों ने क्षेत्राधीश वराह मंदिर सहित द्वारकाधीश, रघुनाथ जी, सोमेश्वर, श्याम वराह, मानस मंदिर, पंच महाशक्ति, बटुकनाथ, सीताराम जी और सिद्ध विनायक मंदिर में दर्शन-पूजन व दान किया। वहीं गंगाघाटों पर बच्चों के मुंडन संस्कार और घरों में कर्णछेदन संस्कार हुए। सोरोंजी में मां गंगा को इलायची दाने के साथ लड्डू व पेड़े का भोग अर्पित किया गया जिससे प्रसाद की दुकानों पर भीड़ रही।डीएम प्रणय सिंह और एसपी ओपी सिंह के निर्देश पर लहरा व कादरगंज घाटों पर पीएसी की फ्लड यूनिट और गोताखोर तैनात किए गए ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।