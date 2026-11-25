Kanpur News: नेशनल टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ में खेलेंगे शहर के जुल्फिकार
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:00 AM IST
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कानपुर। दिल्ली में एक से छह दिसंबर तक होने वाली पांचवीं नेशनल टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ के लिए चयनित उत्तर प्रदेश की टीम में कानपुर के खिलाड़ी जुल्फिकार हुसैन को जगह मिली है। कानपुर के आशीष बाजपेई को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। टीम की टीम की कमान वाराणसी के दीपक कुमार को सौंपी गई है जबकि लखनऊ के अमन रिजवी उप कप्तान होंगे।
उत्तर प्रदेश डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीडीसीए) के महासचिव व टीम के कोच आशीष बाजपेई ने बताया कि चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र की टीमें आमने-सामने होंगी।
चयनित 15 सदस्यीय टीम में कप्तान दीपक कुमार (वाराणसी), उपकप्तान अमन रिजवी (लखनऊ), देवेंद्र कुमार यादव (विकेटकीपर, आजमगढ़), आकाश सिंह (सुल्तानपुर), सुशील यादव (इटावा), रोहित यादव (हमीरपुर), रौनक मलिक (शामली), धीरज कुमार (बदायूं), आकाश सैनी (कुशीनगर), प्रतीक राज चौधरी (गोरखपुर), अब्दुल कादिर (फिरोजाबाद), मोहम्मद कैफ (सुल्तानपुर), जुल्फिकार हुसैन (कानपुर), उत्कर्ष दुबे (वाराणसी) और नरेंद्र प्रजापति (ललितपुर) हैं।
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उत्तर प्रदेश डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीडीसीए) के महासचिव व टीम के कोच आशीष बाजपेई ने बताया कि चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र की टीमें आमने-सामने होंगी।
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चयनित 15 सदस्यीय टीम में कप्तान दीपक कुमार (वाराणसी), उपकप्तान अमन रिजवी (लखनऊ), देवेंद्र कुमार यादव (विकेटकीपर, आजमगढ़), आकाश सिंह (सुल्तानपुर), सुशील यादव (इटावा), रोहित यादव (हमीरपुर), रौनक मलिक (शामली), धीरज कुमार (बदायूं), आकाश सैनी (कुशीनगर), प्रतीक राज चौधरी (गोरखपुर), अब्दुल कादिर (फिरोजाबाद), मोहम्मद कैफ (सुल्तानपुर), जुल्फिकार हुसैन (कानपुर), उत्कर्ष दुबे (वाराणसी) और नरेंद्र प्रजापति (ललितपुर) हैं।
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