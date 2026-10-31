Kanpur News: हैंडल छोड़कर बाइक चला रहे युवक की हादसे में मौत, साथी घायल

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फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दूधी कगार गांव निवासी राधेश्याम अपने साथी नरेश लोधी के साथ दोपहर करीब एक बजे बाइक से कानपुर जा रहे थे। दोनों शराब के नशे में धुत थे। हाईवे किनारे पशु चरा रहे चरवाहों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। बारिश के दौरान चालक बीच-बीच में हैंडल को छोड़कर गाना गा रहा था। तभी बाइक अनियंत्रित होकर खड़ी डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। विज्ञापन

डीसीएम चालक महेंद्र कुमार ने बताया कि वह प्रतापगढ़ के कुंडा से डीसीएम में गत्ता लादकर कानपुर जा रहा था। लघुशंका के लिए हाईवे किनारे डीसीएम खड़ी की थी। तभी पीछे से आई बाइक उसमें जा घुसी। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। विज्ञापन विज्ञापन

फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दूधी कगार गांव निवासी राधेश्याम अपने साथी नरेश लोधी के साथ दोपहर करीब एक बजे बाइक से कानपुर जा रहे थे। दोनों शराब के नशे में धुत थे। हाईवे किनारे पशु चरा रहे चरवाहों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। बारिश के दौरान चालक बीच-बीच में हैंडल को छोड़कर गाना गा रहा था। तभी बाइक अनियंत्रित होकर खड़ी डीसीएम में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई।डीसीएम चालक महेंद्र कुमार ने बताया कि वह प्रतापगढ़ के कुंडा से डीसीएम में गत्ता लादकर कानपुर जा रहा था। लघुशंका के लिए हाईवे किनारे डीसीएम खड़ी की थी। तभी पीछे से आई बाइक उसमें जा घुसी। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।

कानपुर। महाराजपुर के पुरवामीर स्थित शाइन सिटी के पास शुक्रवार दोपहर बारिश के दौरान बाइक का हैंडल छोड़कर वाहन चलाना राधेश्याम (40) को भारी पड़ गया। अनियंत्रित बाइक सड़क पर खड़ी डीसीएम में पीछे से घुस गई। हादसे में राधेश्याम की मौत हो गई जबकि बाइक पर पीछे बैठे उनके साथी नरेश लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल व शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दोनों युवकों के नशे में होने की जानकारी दी।