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कानपुर। बाबूपुरवा निवासी एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वह एक अन्य युवक को बेल्ट से पीटकर खुद को बाप बुलवाता नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर रविवार को एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक अपना नाम विष्णु ठाकुर बता रहा है। वीडियो में वह एक युवक को बेल्ट से पीटकर खुद को उसका बाप बुलवाता नजर आया। अन्य समुदाय के युवकों को गालियां देने से मना करने पर फिर पीटता दिख रहा है। वीडियो में उसका एक साथी भी नजर आया। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। बाबूपुरवा कार्यवाहक सनी कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)