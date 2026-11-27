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नगर में 40 करोड़ की लागत से बने आरओबी पर दो फरवरी 2025 से काम शुरू हुआ है। इधर वैकल्पिक आवागमन के लिए दो लेन आरयूबी (रेलवे अंडरपास) आठ करोड़ रुपये की लागत से बनाने का काम नवंबर 2024 में चल रहा है। रेलवे ट्रैक के नीचे कुल चार आरसीसी सेगमेंट रखे जाने हैं। निर्माण कार्य करा रही दिल्ली की बिहारी लाल मेघानी संस्था द्वारा कुल चार सीसी सेगमेंट बनकर तैयार किए हैं। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद रेलवे द्वारा ट्रैक के नीचे खुदाई के लिए ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है। इस कारण काम रुका पड़ा है।इससे यहां से निकलने वाले गांधी नगर, रामनगर व नगर से सटे भटौली, गहोलिया, सराय, भारापुरवा आदि गांवों के छोटे-बड़े वाहनों को इस पार से उस पार जाने में समस्या हो रही है। वर्तमान समय में उक्त गांव के वाहनों को मुख्य चौराहे से होकर अकबरपुर रोड से आरओबी पुल पर चढ़कर निकलना होता है। इससे करीब एक से डेढ़ किलो मीटर का चक्कर लग रहा है। अंडरपास के बन जाने से यह दूरी बचेगी।बोले दुकानदारकार्यदायी संस्था द्वारा काम धीमी गति से कराया जा रहा है। इधर ब्लॉक न मिलने से भी कार्य प्रभावित है। इसका असर स्थानीय दुकानदारों पर पड़ रहा है। अंडरपास चालू न होने की वजह से स्थानीय लोगों को चक्कर लगाकर एक छोर से दूसरी छोर पहुंचना पड़ रहा है। - संजय गुप्ता, होटल कारोबारी, रूराआरयूबी के समय से न बनने से नगर के क्रॉसिंग के पार दुर्गा मंदिर के पास बनी मार्केट के दुकानदारों को समस्या हो रही है। इसके बनने से मार्केट का व्यापार बढ़ जाएगा। इसका कार्य जल्द पूरा कराया जाए। इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। दो साल से काम चल रहा है। - शक्ति गुप्ता, कपड़ा कारोबारीबयान....ब्लॉक न मिलने से काम में देरी हुई है। दिसंबर माह में ब्लॉक मिलने की उम्मीद है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे है। ब्लॉक मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। - विपिन चौधरी, जेई, बिहारी लाल मेधानी संस्था