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कानपुर। राजस्थान भवन कराचीखाना में चल रहे महिला शिक्षा मंडल के 78वें वार्षिक अधिवेशन के चौथे दिन संत समागम और श्रीराम कथामृत की रसधारा बही। महिलाओं ने गीता पाठ किया। वृंदावन से आए स्वामी जगदीश्वरानंद ने कहा कि मनुष्य को अपने मूल आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंदौर से आए स्वामी नारायणानंद ने वेदांत के महत्व पर प्रकाश डाला। पंडित आनंद कुमार गौड़ ने गीता ज्ञान यज्ञ कराया। कथा व्यास सुहृदय गिरी ने श्रीराम विवाह से रावण वध तक के प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि रिश्तों की टूटती मर्यादा को रोकने के लिए मातृशक्ति को आगे आना होगा। बच्चों ने गीता के श्लोक सुनाए और नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। आईएएस नेहा जैन ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। संचालन डॉ. ब्रजबाला सिंघल और मीरा गर्ग ने किया। यहां विधायक अमिताभ बाजपेई, गीता अग्रवाल, मीना गर्ग, मधु गुप्ता, हीरा अवस्थी, नीति गुप्ता, गौरी, राजेंद्र कुमार गुप्ता, सूरजपाल सिंह, बबलू आदि मौजूद रहे। (संवाद)