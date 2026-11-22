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भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू और महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला ने दूसरे राज्यों से आईं महिला पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्हें निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके प्रवास से महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। विज्ञापन

महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे राज्यों की महिला पदाधिकारियों के संगठनात्मक अनुभव का लाभ क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं को मिलेगा। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि प्रवासी टोली में शामिल पदाधिकारी अपने-अपने राज्यों में भाजपा महिला मोर्चा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता चतुर्वेदी, संगीता पांडेय, गुंजन शर्मा, आशा पांडेय, श्वेता सिंह आदि शामिल रहीं। भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू और महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष मोना शुक्ला ने दूसरे राज्यों से आईं महिला पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्हें निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके प्रवास से महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे राज्यों की महिला पदाधिकारियों के संगठनात्मक अनुभव का लाभ क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं को मिलेगा। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि प्रवासी टोली में शामिल पदाधिकारी अपने-अपने राज्यों में भाजपा महिला मोर्चा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता चतुर्वेदी, संगीता पांडेय, गुंजन शर्मा, आशा पांडेय, श्वेता सिंह आदि शामिल रहीं।

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कानपुर। विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालने के लिए भाजपा ने गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की महिला नेताओं को जिम्मेदारी साैंपी है। शनिवार को कानपुर-बुंदेलखंड की सभी 52 विधानसभा सीटों पर महिला पदाधिकारी चुनाव तक अपने क्षेत्रों में प्रवास करेंगी और बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के कार्यों में भागीदारी निभाएंगी। प्रवासी टोली में चार विधायक भी शामिल हैं। कुल 52 महिला पदाधिकारी हैं।