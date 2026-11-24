विज्ञापन

खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की ओर से होने जा रही इस प्रतियोगिता के लिए दो दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुना गया। जिला फुटबॉल संघ के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि शिविर के लिए चयनितों में कानपुर देहात से ललिता, संस्कृति, खुशबू, ललिता देवी, सलोनी मिश्रा, दीक्षा यादव और पूजा यादव हैं।कानपुर से मेघा दुबे, मानसी, आराध्या यादव, रुचि झा, अवनी यादव, आराधना सिंह, प्रिया नट, संध्या शुक्ला, काजल राजपूत, काजल सोनकर, श्रद्धा गौतम, जानवी, खुशबू, साक्षी और उन्नति वर्मा को चुना गया है। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर 25 नवंबर से तीन दिसंबर तक ग्रीनपार्क में आयोजित होगा। कोच अमित वर्मा की देखरेख में लगने वाले इस शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खेल कौशल और फिटनेस को परखा जाएगा। इसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली 16 खिलाड़ियों को मंडल टीम में जगह मिलेगी।