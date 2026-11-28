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केसीसीसी कप में रोवर्स इलेवन के सुयश सिंह ने चार पारियों में 216 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार हासिल किया। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। शुुभम पाल ने चार पारियों में नौ विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब जीता। फाइनल में सोनेट इलेवन ने रोवर्स क्लब को 31 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। देवी कप में सुनील श्रीवास्तव इलेवन को विजेता ट्रॉफी दी गई।साहिल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अयान यादव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से नवाजा गया। महात्मा कप का खिताब जीतने वाली हाजी इरशाद इलेवन को ट्रॉफी दी गई। अचिंत्य पांडेय सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गौशिक सिंह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। समारोह में कपिल पांडे, बाबू राय, रावेंद्रनाथ राय, पार्षद कैलाश पांडे, अर्जुन पांडे, जेपी शर्मा, करन पांडे और अनमोल पांडे समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे।