Kanpur News: तीन क्रिकेट प्रतियोगिताओं के विजेता और श्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मानित
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:43 AM IST
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कानपुर। शहर में आयोजित केसीसीसी कप, महात्मा कप और देवी कप क्रिकेट प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों और टीमों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। कपिल कोचिंग सेंटर की ओर से जाजमऊ स्थित रोवर्स मैदान पर आयोजित समारोह में यूपीसीए के निदेशक रियासत अली और उत्तर प्रदेश अंडर-23 टीम के कोच मोहम्मद आमिर ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिए।
केसीसीसी कप में रोवर्स इलेवन के सुयश सिंह ने चार पारियों में 216 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार हासिल किया। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। शुुभम पाल ने चार पारियों में नौ विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब जीता। फाइनल में सोनेट इलेवन ने रोवर्स क्लब को 31 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। देवी कप में सुनील श्रीवास्तव इलेवन को विजेता ट्रॉफी दी गई।
साहिल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अयान यादव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से नवाजा गया। महात्मा कप का खिताब जीतने वाली हाजी इरशाद इलेवन को ट्रॉफी दी गई। अचिंत्य पांडेय सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गौशिक सिंह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। समारोह में कपिल पांडे, बाबू राय, रावेंद्रनाथ राय, पार्षद कैलाश पांडे, अर्जुन पांडे, जेपी शर्मा, करन पांडे और अनमोल पांडे समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे।
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केसीसीसी कप में रोवर्स इलेवन के सुयश सिंह ने चार पारियों में 216 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार हासिल किया। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। शुुभम पाल ने चार पारियों में नौ विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब जीता। फाइनल में सोनेट इलेवन ने रोवर्स क्लब को 31 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। देवी कप में सुनील श्रीवास्तव इलेवन को विजेता ट्रॉफी दी गई।
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साहिल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अयान यादव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से नवाजा गया। महात्मा कप का खिताब जीतने वाली हाजी इरशाद इलेवन को ट्रॉफी दी गई। अचिंत्य पांडेय सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गौशिक सिंह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए। समारोह में कपिल पांडे, बाबू राय, रावेंद्रनाथ राय, पार्षद कैलाश पांडे, अर्जुन पांडे, जेपी शर्मा, करन पांडे और अनमोल पांडे समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे।
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