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शैलेश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2013 में जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान उनकी मुलाकात मॉरिशस रोज हिल निवासी सरिता और उनके पति से हुई थी। सरिता के पति वहां जेल अधिकारी थे। वर्ष 2018 में बीमारी के चलते पति का निधन हो गया। इसके बाद पिछले साल शेलेश और सरिता ने शादी कर ली थी। सरिता दो अक्तूबर को मॉरिशस से कानपुर आई थीं। वह 30 साल से डायबिटीज की मरीज थीं। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया। (संवाद) विज्ञापन

शैलेश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2013 में जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान उनकी मुलाकात मॉरिशस रोज हिल निवासी सरिता और उनके पति से हुई थी। सरिता के पति वहां जेल अधिकारी थे। वर्ष 2018 में बीमारी के चलते पति का निधन हो गया। इसके बाद पिछले साल शेलेश और सरिता ने शादी कर ली थी। सरिता दो अक्तूबर को मॉरिशस से कानपुर आई थीं। वह 30 साल से डायबिटीज की मरीज थीं। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया। (संवाद)

कानपुर। मॉरिशस से अपने जीवन का नया सफर शुरू करने कानपुर आईं सरिता नून्दुन (83) की शनिवार को बीमारी के चलते मौत हो गई। जाजमऊ के तिवारीपुर निवासी सेना से सेवानिवृत्त मेजर शैलेश मिश्रा की पत्नी सरिता की आखिरी इच्छा गंगा किनारे अंतिम संस्कार की थी। पति ने पोस्टमार्टम कराने के बाद उनकी इच्छा पूरी की।