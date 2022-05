{"_id":"62871e6af051b52cfe656daa","slug":"water-shortage-in-kanpur-smart-city-contractor-stuck-work-15-lakh-people-crave-water-even-on-the-fourth-day","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज भी रहेगी पानी की किल्लत: स्मार्ट सिटी के ठेकेदार ने अटकाया काम, चौथे दिन भी 15 लाख लोग पानी को तरसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 20 May 2022 10:22 AM IST