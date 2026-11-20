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आयोग की उपाध्यक्ष सबसे पहले स्वरूपनगर स्थित बालिका गृह में रह रहीं बच्चियों का हाल और खाने-पीने तथा रहने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। बच्चियों को फल और आयरन की गोलियां वितरित कीं। इसके बाद गोल चौराहा स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर में घरेलू हिंसा के 46, दहेज उत्पीड़न के चार, दुष्कर्म का एक और गुमशुदगी के दो मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई। उन्होंने सेंटर प्रबंधक वंदना और काउंसलर को चल रहे मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीति सिंह, काउंसलर व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कानपुर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बृहस्पतिवार को बालिका गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वरूपनगर स्थित बालिका गृह से अक्तूबर माह में घर भेजी गईं पाक्सो पीड़ित 32 बच्चियों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बच्चियों के माता-पिता नहीं हैं उन्हें घर भेजने के बाद उनकी सुरक्षा और मौजूदा स्थिति की जानकारी जरूर ली जाए। सुनिश्चित करें कि बच्चियां किसी गलत या बाहरी व्यक्ति के साथ न जाने पाएं।