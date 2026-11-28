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ताइक्वांडो के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने किक, पंच, ब्लॉक और आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रदर्शन कर अपनी फुर्ती, संतुलन और दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक योगेंद्र कुमार उत्तम व मुख्य अतिथि लीगल मेट्रोलॉजी कानपुर जोन के डिप्टी कंट्रोलर मुकेश कुमार ने किया। विवक्योर इंटरनेशनल स्कूल प्रथम रनरअप, एसजे एजुकेशन सेंटर द्वितीय रनरअप और नेशनल पब्लिक स्कूल तृतीय रनरअप रहा। इस अवसर पर सत्येंद्र उत्तम, सुधा उत्तम, सीमा उत्तम, एकता गुप्ता, गोविंद उत्तम, राज वर्मा, इस्माइल हुसैन, संजय कुमार, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।

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कानपुर। अर्रा रोड स्थित उत्तम पब्लिक स्कूल में आयोजित दो दिवसीय अंतरविद्यालयीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मेजबान स्कूल के खिलाड़ियों ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में शहर के 35 विद्यालयों के करीब 450 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में अपनी प्रतिभा और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया।