Kanpur News: 783 रुपये दैनिक मानदेय की मांग को लेकर फैक्टरी के बाहर हंगामा

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फैक्टरी करीब एक साल से संचालित है। इसमें तीन शिफ्ट में करीब 300 मजदूर काम करते हैं। मंगलवार शाम को दूसरी शिफ्ट छूटने के बाद कई मजदूर फैक्टरी गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। मजदूरों ने बताया कि वह लोग ठेकेदार के अधीन होकर फैक्टरी में काम कर रहे हैं। उनका 475 रुपये दैनिक भत्ते से गुजारा नहीं चल रहा है। मौके पर पहुंचे गजनेर थाना पुलिस ने मजदूरों को समझाने का प्रयास किया लेकिन मजदूर 783 रुपये दैनिक भुगतान व बोनस दिए जाने की मांग पर अड़े रहे। जानकारी पर एसडीएम सदर राजकुमार पांडेय मौके पर पहुंचे और नाराज मजदूरों को शासन की ओर तय की गईं दैनिक भत्ता की दरों को समझाकर शांत करवाया। शाम करीब साढ़े छह बजे नाराज मजदूर शांत होकर घर लौट गए।..............बयान....फैक्टरी के मजदूरों में नोएडा में बराबर दैनिक भुगतान किए जाने को लेकर मजदूरों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि शासन की ओर से 17 अप्रैल 2026 को नोएडा, गाजियाबाद, नगर निगम वाले जिलों व अन्य जिलों को तीन श्रेणियों में रखकर दैनिक भत्ते की दर जारी की गई थीं। कानपुर देहात तीसरी श्रेणी में आता है। यहां की दर के हिसाब से फैक्टरी प्रबंधन की ओर से मजदूरों को 475 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। नाराज मजदूरों को शांत करवा दिया गया है। यदि मजदूरों की कोई और समस्या है तो वह अधिकारियों से संपर्क करें, निस्तारण करवाया जाएगा। - रामअशीष, सहायक श्रम आयुक्त