Kanpur News: यूपी अंडर-23 टीम क्वार्टर फाइनल में, 27 को ओडिशा से भिड़ेगी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
कानपुर। उत्तर प्रदेश की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम ने सत्र 2026-27 की लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम की इस सफलता में कानपुर की क्रिकेटर अर्चना देवी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने चार मैचों में 11 विकेट चटकाकर अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया। अब 27 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में यूपी का मुकाबला ओडिशा से होगा।
ग्रुप-ई में शामिल उत्तर प्रदेश की टीम ने पांच मुकाबलों में तीन जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 14 अंक हासिल किए। बेहतर रन रेट के आधार पर टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया। यूपी ने पहले मैच में राजस्थान को 47 रन, दूसरे में पश्चिम बंगाल को 27 रन और तीसरे मुकाबले में सौराष्ट्र को 43 रन से शिकस्त दी। तमिलनाडु के खिलाफ चौथा मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा, पांचवें मैच में गुजरात ने यूपी को सात विकेट से हराया।
अर्चना ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद छह रन बनाने के साथ 10 रन देकर चार विकेट हासिल किए। पश्चिम बंगाल के खिलाफ उन्होंने 42 रन की पारी खेलने के साथ 14 रन देकर दो विकेट झटके। सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद पांच रन बनाए और 28 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। गुजरात के खिलाफ नाबाद 12 रन बनाने के साथ 23 रन देकर दो विकेट लिए।
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश की टीम इससे पहले 2023-24 सत्र में भी फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताबी मुकाबले में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टीम की नजरें खिताब पर हैं। यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता और यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि अर्चना को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
विज्ञापन
ग्रुप-ई में शामिल उत्तर प्रदेश की टीम ने पांच मुकाबलों में तीन जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 14 अंक हासिल किए। बेहतर रन रेट के आधार पर टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया। यूपी ने पहले मैच में राजस्थान को 47 रन, दूसरे में पश्चिम बंगाल को 27 रन और तीसरे मुकाबले में सौराष्ट्र को 43 रन से शिकस्त दी। तमिलनाडु के खिलाफ चौथा मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा, पांचवें मैच में गुजरात ने यूपी को सात विकेट से हराया।
विज्ञापन
अर्चना ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद छह रन बनाने के साथ 10 रन देकर चार विकेट हासिल किए। पश्चिम बंगाल के खिलाफ उन्होंने 42 रन की पारी खेलने के साथ 14 रन देकर दो विकेट झटके। सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद पांच रन बनाए और 28 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। गुजरात के खिलाफ नाबाद 12 रन बनाने के साथ 23 रन देकर दो विकेट लिए।
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश की टीम इससे पहले 2023-24 सत्र में भी फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताबी मुकाबले में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टीम की नजरें खिताब पर हैं। यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता और यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि अर्चना को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी।