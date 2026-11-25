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ग्रुप-ई में शामिल उत्तर प्रदेश की टीम ने पांच मुकाबलों में तीन जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 14 अंक हासिल किए। बेहतर रन रेट के आधार पर टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया। यूपी ने पहले मैच में राजस्थान को 47 रन, दूसरे में पश्चिम बंगाल को 27 रन और तीसरे मुकाबले में सौराष्ट्र को 43 रन से शिकस्त दी। तमिलनाडु के खिलाफ चौथा मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा, पांचवें मैच में गुजरात ने यूपी को सात विकेट से हराया।अर्चना ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद छह रन बनाने के साथ 10 रन देकर चार विकेट हासिल किए। पश्चिम बंगाल के खिलाफ उन्होंने 42 रन की पारी खेलने के साथ 14 रन देकर दो विकेट झटके। सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद पांच रन बनाए और 28 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। गुजरात के खिलाफ नाबाद 12 रन बनाने के साथ 23 रन देकर दो विकेट लिए।उत्तर प्रदेश की टीम इससे पहले 2023-24 सत्र में भी फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताबी मुकाबले में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टीम की नजरें खिताब पर हैं। यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता और यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि अर्चना को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी।