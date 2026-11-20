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उन्नाव जनपद के गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी सर्वेश गुप्ता जायसवाल ट्रैवल्स की बस बुक करके 32 श्रद्धालुओं के साथ 12 नवंबर को मथुरा, बरसाना, खाटू श्याम, कैला माता, मेंहदीपुर बाला जी की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। बस में 17 महिलाएं, 13 पुरुष व तीन बच्चे शामिल थे। बुधवार रात दौसा राजस्थान स्थित मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद रात 8:30 बजे के करीब बस वापस उन्नाव के लिए निकली थी।सुबह साढ़े चार बजे के करीब सिकंदरा थाना क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर खोजाफूल के पास पहुंचने पर बस आगे सरसों के तेल के टिन लादकर ले जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में आगे की ओर चंपापुरवा निवासी रामानंद यादव उर्फ रामा यादव (50) पुत्र श्रीकृष्ण यादव व कृष्णवीर सिंह उर्फ ठाकुर (48) पुत्र हरनाम सिंह मूल निवासी समसापुर बालामऊ थाना कछौना जनपद हरदोई गंभीर रूप से घायल होकर बस के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए। जबकि अन्य 22 श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी सिकंदरा में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने 12 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक देखते हुए अकबरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को सीधा कर आधा घंटे में अंदर फंसे रामानंद यादव व कृष्णवीर सिंह को बाहर निकाला तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजन के आने पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया है।...............................इन घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर1.शशांक (19) पुत्र सर्वेश2.सीता (50) पत्नी अनिल3.शिवम गुप्ता (19) पुत्र राजू4.वंश गुप्ता (18) पुत्र सुनील गुप्ता5.लक्ष्मी गुप्ता (25) पत्नी विजय6.गुड़िया (40) पत्नी राकेश7.पुष्पा (60) पत्नी जगदीश प्रकाश8.सुमन तिवारी (50) पत्नी सतीश9. राजू गुप्ता (55) पुत्र रामकिशन10. गुड़िया (45) पत्नी सुनील11. राजूकुमार (50) पुत्र गिरजाशंकर12. सर्वेश गुप्ता (50)...................इनका हुआ सीएचसी में उपचार1. सुभावती (38) पत्नी श्रवण कुमार2. ललिता (40) पत्नी दीपनारायण3. साधना मिश्रा (40) पत्नी हरदयाल4. उमा सिंह (56) पत्नी रामबक्स5. अंकित तिवारी (30) पुत्र सत्यनारायण6. गिरिजा देवी (50) पत्नी सत्यनारायण7. रामबक्स (55) पुत्र श्रीदेव सिंह8. बबली (50) पत्नी राजू गुप्ता9. सुहानी (21) पुत्री सर्वेश10. बेबी (40) पत्नी सर्वेश कुमार....................श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक में पीछे से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हुई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। बस में मौजूद यात्रियों के अनुसार चालक को झपकी आ जाने से हादसा हुआ है। हादसा की सही वजह पता करने के लिए छानबीन की जा रही है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - आलोक प्रसाद, एएसपी