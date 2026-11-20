Kanpur News: ट्रक में पीछे से घुसी तीर्थ यात्रियों से भरी बस, दो की मौत, 22 घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 20 Nov 2026 01:08 AM IST
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सिकंदरा (कानपुर देहात)। राजस्थान के मेंहदीपुर बालाजी से उन्नाव के शुक्लागंज लौट रही श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस बृहस्पतिवार सुबह साढ़े चार बजे के करीब कानपुर-इटावा हाईवे के खोजाफूल के पास आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 22 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। हादसे की वजह चालक को झपकी आना बताई जा रही है।
उन्नाव जनपद के गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी सर्वेश गुप्ता जायसवाल ट्रैवल्स की बस बुक करके 32 श्रद्धालुओं के साथ 12 नवंबर को मथुरा, बरसाना, खाटू श्याम, कैला माता, मेंहदीपुर बाला जी की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। बस में 17 महिलाएं, 13 पुरुष व तीन बच्चे शामिल थे। बुधवार रात दौसा राजस्थान स्थित मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद रात 8:30 बजे के करीब बस वापस उन्नाव के लिए निकली थी।
सुबह साढ़े चार बजे के करीब सिकंदरा थाना क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर खोजाफूल के पास पहुंचने पर बस आगे सरसों के तेल के टिन लादकर ले जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में आगे की ओर चंपापुरवा निवासी रामानंद यादव उर्फ रामा यादव (50) पुत्र श्रीकृष्ण यादव व कृष्णवीर सिंह उर्फ ठाकुर (48) पुत्र हरनाम सिंह मूल निवासी समसापुर बालामऊ थाना कछौना जनपद हरदोई गंभीर रूप से घायल होकर बस के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए। जबकि अन्य 22 श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी सिकंदरा में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने 12 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक देखते हुए अकबरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को सीधा कर आधा घंटे में अंदर फंसे रामानंद यादव व कृष्णवीर सिंह को बाहर निकाला तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजन के आने पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया है।
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इन घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर
1.शशांक (19) पुत्र सर्वेश
2.सीता (50) पत्नी अनिल
3.शिवम गुप्ता (19) पुत्र राजू
4.वंश गुप्ता (18) पुत्र सुनील गुप्ता
5.लक्ष्मी गुप्ता (25) पत्नी विजय
6.गुड़िया (40) पत्नी राकेश
7.पुष्पा (60) पत्नी जगदीश प्रकाश
8.सुमन तिवारी (50) पत्नी सतीश
9. राजू गुप्ता (55) पुत्र रामकिशन
10. गुड़िया (45) पत्नी सुनील
11. राजूकुमार (50) पुत्र गिरजाशंकर
12. सर्वेश गुप्ता (50)
...................
इनका हुआ सीएचसी में उपचार
1. सुभावती (38) पत्नी श्रवण कुमार
2. ललिता (40) पत्नी दीपनारायण
3. साधना मिश्रा (40) पत्नी हरदयाल
4. उमा सिंह (56) पत्नी रामबक्स
5. अंकित तिवारी (30) पुत्र सत्यनारायण
6. गिरिजा देवी (50) पत्नी सत्यनारायण
7. रामबक्स (55) पुत्र श्रीदेव सिंह
8. बबली (50) पत्नी राजू गुप्ता
9. सुहानी (21) पुत्री सर्वेश
10. बेबी (40) पत्नी सर्वेश कुमार
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श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक में पीछे से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हुई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। बस में मौजूद यात्रियों के अनुसार चालक को झपकी आ जाने से हादसा हुआ है। हादसा की सही वजह पता करने के लिए छानबीन की जा रही है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - आलोक प्रसाद, एएसपी
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उन्नाव जनपद के गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी सर्वेश गुप्ता जायसवाल ट्रैवल्स की बस बुक करके 32 श्रद्धालुओं के साथ 12 नवंबर को मथुरा, बरसाना, खाटू श्याम, कैला माता, मेंहदीपुर बाला जी की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। बस में 17 महिलाएं, 13 पुरुष व तीन बच्चे शामिल थे। बुधवार रात दौसा राजस्थान स्थित मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद रात 8:30 बजे के करीब बस वापस उन्नाव के लिए निकली थी।
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सुबह साढ़े चार बजे के करीब सिकंदरा थाना क्षेत्र में कानपुर-इटावा हाईवे पर खोजाफूल के पास पहुंचने पर बस आगे सरसों के तेल के टिन लादकर ले जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में आगे की ओर चंपापुरवा निवासी रामानंद यादव उर्फ रामा यादव (50) पुत्र श्रीकृष्ण यादव व कृष्णवीर सिंह उर्फ ठाकुर (48) पुत्र हरनाम सिंह मूल निवासी समसापुर बालामऊ थाना कछौना जनपद हरदोई गंभीर रूप से घायल होकर बस के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए। जबकि अन्य 22 श्रद्धालु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी सिकंदरा में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने 12 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक देखते हुए अकबरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को सीधा कर आधा घंटे में अंदर फंसे रामानंद यादव व कृष्णवीर सिंह को बाहर निकाला तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजन के आने पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया है।
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इन घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर
1.शशांक (19) पुत्र सर्वेश
2.सीता (50) पत्नी अनिल
3.शिवम गुप्ता (19) पुत्र राजू
4.वंश गुप्ता (18) पुत्र सुनील गुप्ता
5.लक्ष्मी गुप्ता (25) पत्नी विजय
6.गुड़िया (40) पत्नी राकेश
7.पुष्पा (60) पत्नी जगदीश प्रकाश
8.सुमन तिवारी (50) पत्नी सतीश
9. राजू गुप्ता (55) पुत्र रामकिशन
10. गुड़िया (45) पत्नी सुनील
11. राजूकुमार (50) पुत्र गिरजाशंकर
12. सर्वेश गुप्ता (50)
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इनका हुआ सीएचसी में उपचार
1. सुभावती (38) पत्नी श्रवण कुमार
2. ललिता (40) पत्नी दीपनारायण
3. साधना मिश्रा (40) पत्नी हरदयाल
4. उमा सिंह (56) पत्नी रामबक्स
5. अंकित तिवारी (30) पुत्र सत्यनारायण
6. गिरिजा देवी (50) पत्नी सत्यनारायण
7. रामबक्स (55) पुत्र श्रीदेव सिंह
8. बबली (50) पत्नी राजू गुप्ता
9. सुहानी (21) पुत्री सर्वेश
10. बेबी (40) पत्नी सर्वेश कुमार
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श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक में पीछे से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हुई है जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। बस में मौजूद यात्रियों के अनुसार चालक को झपकी आ जाने से हादसा हुआ है। हादसा की सही वजह पता करने के लिए छानबीन की जा रही है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - आलोक प्रसाद, एएसपी