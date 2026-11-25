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होटल कारोबारी सुरेश पाल ने सात अगस्त 2025 को किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे व उसके साथी लवी मिश्रा के खिलाफ ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें सुरेश पाल, उनके बेटे, मैनेजर व ड्राइवर सभी अपने बयान से पलट चुके हैं। अभियोजन ने सोमवार को छठे गवाह के रूप में अखिलेश द्विवेदी नाम के व्यक्ति को पेश किया था। उसने कहा कि वह अखिलेश शुक्ला के यहां काम करता था। वह पॉक्सो का मुकदमा लिखाने वाली किशोरी या उसके पिता को नहीं जानता है। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करके जिरह की।इसके बाद पॉक्सो का मुकदमा लिखाने वाली पीड़िता के पिता को मंगलवार को गवाही के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इस गवाह ने भी अखिलेश दुबे व लवी मिश्रा को पहचानने से इनकार किया। कोर्ट में कहा कि वह अखिलेश शुक्ला के यहां काम करते थे। उन्होंने ही लड़की को डरा-धमकाकर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखाया था। अभियोजन ने इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया। कार्यवाहक डीजीसी ने बताया कि अभियोजन 30 नवंबर को पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता को गवाही के लिए कोर्ट में पेश करेगा।किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैदकानपुर। शादी का झांसा देकर किशोरी को भगा ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने 10 साल कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।चकेरी सनिगवां की 17 वर्षीय किशोरी 12वीं की छात्रा 14 अगस्त 2023 को क्षेत्र में ही स्थित एक स्कूल में पढ़ने गई थी, फिर घर नहीं लौटी। पिता ने पड़ोसी शिवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज निकाला था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके माता-पिता समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सुबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शिवा को दोषी मानकर सजा सुनाई।