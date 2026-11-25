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कानपुर। बर्रा स्थित आजाद कुटिया मंदिर परिसर में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर टुबड़ी मेले का आयोजन किया गया। शुरुआत हवन-पूजन के साथ हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भगवान कृष्ण और बलदाऊ का संवाद, सिंदूरी हनुमान, राम-सीता और राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके बाद गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जिन्हें सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। मेले में परिवार के साथ पहुंचे बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अश्वनी विज, गुलशन चावला, डॉ. सुरेंद्र सर्राफ, अशोक विज, बलवीर दीक्षित और अखिलेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। (संवाद)