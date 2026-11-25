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पचौरी ने कहा कि आर्थिक कमजोर परिवारों के बच्चों को यहां निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रतिभा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए। क्रिकेट का प्रशिक्षण रणजी कोच राहुल सप्रू के निर्देशन में जफर आलम और बीसीसीआई के प्रशिक्षक देंगे। फुटबॉल का प्रशिक्षण जय बजाज के निर्देशन में अनिल शर्मा और मोहम्मद साबिर कराएंगे। शतरंज का प्रशिक्षण हरीश रस्तोगी और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण सुनील सिंह देंगे। उद्घाटन समारोह में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी संजीव पाठक, क्रिकेटर राहुल सप्रू, उपाध्यक्ष अनूप पचौरी, रीता डे, जय बजाज, डॉ. इंद्र मोहन रोहतगी, अरुण दुबे, रचित पाठक, सुनील सिंह आदि मौजूद रहे।

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कानपुर। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1956 से समर्पित संस्था बाल निकुंज ने मंगलवार को स्वरूपनगर स्थित परिसर में स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की। अकादमी का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने क्रिकेट पिच और फुटबॉल मैदान का फीता खोलकर किया। अकादमी में क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।