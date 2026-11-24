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रनियां थाना क्षेत्र के मैथा रोड पर भीष्म वर्मा को कार सवार लोगों ने जबरन कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया था। भीष्म के शोर मचाने पर मैथा तिराहा पर ड्यूटी कर रहे टीएसआई भरत कुमार त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल रामबाबू पाल, कांस्टेबल सुखवीर सिंह ने पीछा कर कार को बारा टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से पीड़ित को बरामद करने के साथ दो आरोपियों को पकड़कर रनियां थाना पुलिस को सौंपा था। जबकि दो आरोपी मौके से भाग निकले थे। सोमवार को एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने ड्यूटी के दौरान सराहनीय सतर्कता, सजगता एवं त्वरित कार्यवाही का परिचय देने वाले निम्नलिखित यातायात पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।

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कानपुर देहात। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को कर्तव्यनिष्ठा एवं सजगता का परिचय देने वाले तीन यातायात पुलिस कर्मियों को एसपी ने 1100-1100 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तीनों पुलिस कर्मियों ने अपहरण के प्रयास की घटना को विफल कर दो आरोपियों को पकड़ा था।