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हिंदू आध्यात्मिक एवं सामुदायिक संगठनों के नेटवर्क तथा उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से हिंदू धर्म प्रचार परिषद (एचडीपीपी) के सचिव मेले का दौरा करेंगे। श्रद्धालुओं को भगवान श्रीवेंकटेश्वर के दर्शन के साथ तिरुपति देवस्थानम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा टीटीडी की ओर से धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्यिक पुस्तकों का विशेष स्टॉल भी लगाया जाएगा।

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कानपुर। बृजेंद्र स्वरूप पार्क में 26 से 30 नवंबर तक लगने वाले हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) भगवान श्रीवेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित करेगा। मेले के आयोजक डॉ. अरविंद कुमार दीक्षित के अनुरोध पर तिरुपति देवस्थानम के कार्यपालक अधिकारी ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। देवस्थानम ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ भी उपलब्ध रहेगा।