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कानपुर। 92.7 बिग एफएम और एनआरजे ईवी की ओर से शुक्रवार को बिग एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 का आयोजन किया जाएगा। जीटी रोड स्थित प्रिस्टीन होटल में शाम सात बजे से होने वाले कार्यक्रम में शहर का नाम रोशन करने वाले करीब 35 महिला और पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिजनेसमैन, महिला उद्यमी और रिटेलर्स शामिल हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय और उपलब्धियों से देशभर में पहचान बनाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा चोपड़ा विजेताओं को सम्मान प्रदान करेंगी। कार्यक्रम का संचालन बिग एफएम के आरजे उमंग और नीलांशी करेंगे। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी मेहनत और जुनून से शहर को गौरवान्वित करने वाली हस्तियों को एक मंच देना है। कार्यक्रम स्कॉडा की ओर से संचालित होगा, जबकि अमर उजाला मीडिया पार्टनर है। इसमें प्रवेश पास के जरिये मिलेगा। (संवाद)