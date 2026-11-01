Kanpur News: विजयनगर चौराहे के पास होलसेल किराना स्टोर में 11.50 लाख की चोरी

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विजयनगर सब्जी मंडी निवासी ज्ञानेंद्र सिंह की विजयनगर-डबलपुलिया फोर लेन सड़क के किनारे विमला प्रोविजन स्टोर के नाम से होलसेल की दुकान है। दुकान के मुख्य शटर के अलावा बगल में लोहे के गेट से भी अंदर जाने का रास्ता है। ज्ञानेंद्र के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद की थी। शनिवार सुबह दुकान के अंदर पहुंचे तो काउंटर में रखे 10 लाख रुपये गायब मिले। आधा किलो चांदी के सिक्के, सिगरेट के पैकेट समेत अन्य माल नहीं मिला। काकादेव पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। थाने के अतिरिक्त प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा।चोर नकदी व अन्य माल के अलावा ज्ञानेंद्र का मोबाइल भी स्टोर से पार कर ले गए। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो पनकी के इस्पातनगर में मिली। झाड़ियों से मोबाइल बरामद किया गया। ज्ञानेंद्र ने बताया कि थोक माल की बिक्री होने के चलते नकदी रखी थी। शुक्रवार को बारिश होने के चलते बैंक में जमा नहीं कर सके थे। हालांकि, उससे पहले ही चोरी हो गई। जिस जगह चोरी हुई वह विजयनगर चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर है। व्यस्त सड़क और होलसेल की कई दुकानें है। इसके बावजूद चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया।