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Kanpur News: विजयनगर चौराहे के पास होलसेल किराना स्टोर में 11.50 लाख की चोरी

Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
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Theft of Rs 11.50 lakh at a wholesale grocery store near Vijayanagar crossroads
कानपुर। विजयनगर चौराहे से चंद कदम की दूरी पर मुख्य सड़क पर स्थित होलसेल किराना स्टोर के ताले तोड़कर चोरों ने 10 लाख की नकदी सहित 11.50 लाख रुपये का माल पार कर दिया। सुबह व्यापारी को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने दुकान में लगे सीसी कैमरे चेक किए तो देर रात करीब 2:20 बजे बाइक से तीन संदिग्ध आते दिखे। इनमें से दो व्यक्ति गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते दिखे।
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विजयनगर सब्जी मंडी निवासी ज्ञानेंद्र सिंह की विजयनगर-डबलपुलिया फोर लेन सड़क के किनारे विमला प्रोविजन स्टोर के नाम से होलसेल की दुकान है। दुकान के मुख्य शटर के अलावा बगल में लोहे के गेट से भी अंदर जाने का रास्ता है। ज्ञानेंद्र के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद की थी। शनिवार सुबह दुकान के अंदर पहुंचे तो काउंटर में रखे 10 लाख रुपये गायब मिले। आधा किलो चांदी के सिक्के, सिगरेट के पैकेट समेत अन्य माल नहीं मिला। काकादेव पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। थाने के अतिरिक्त प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि वारदात का जल्द खुलासा किया जाएगा।
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चोर नकदी व अन्य माल के अलावा ज्ञानेंद्र का मोबाइल भी स्टोर से पार कर ले गए। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो पनकी के इस्पातनगर में मिली। झाड़ियों से मोबाइल बरामद किया गया। ज्ञानेंद्र ने बताया कि थोक माल की बिक्री होने के चलते नकदी रखी थी। शुक्रवार को बारिश होने के चलते बैंक में जमा नहीं कर सके थे। हालांकि, उससे पहले ही चोरी हो गई। जिस जगह चोरी हुई वह विजयनगर चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर है। व्यस्त सड़क और होलसेल की कई दुकानें है। इसके बावजूद चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया।
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