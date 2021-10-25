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Kanpur News: 15 दिन पहले मायके आई थी पत्नी, वारदात के बाद करती रही पछतावा

Wed, 11 Nov 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:07 AM IST
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The wife had come to her parents' house 15 days ago and continued to regret the incident.
कानपुर देहात। कमीर गांव ससुराल आए युवक की सिलबट्टे से वार कर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान और पूछताछ के बाद राजफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और ससुर को हिरासत में लिया। इधर, पुलिस हिरासत में आने के बाद पत्नी को अपनी जिद और पति के साथ की गई मारपीट को लेकर पछतावा नजर आया। वहीं बच्चे भी पिता की मौत और मां की गिरफ्तारी के बाद बदहवास नजर आए। जिन्हें सगे-संबंधी संभालते दिखे।
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शिवली निवासी मनोज ने अकबरपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि भाई अजय कश्यप की शादी 11 वर्ष पहले कमीर थाना अकबरपुर निवासी सुनीता के साथ हुई थी। उनके चार बच्चे हैं। बताया कि शादी के बाद से भाई के ससुर शिवनारायण का घर पर आना-जाना है और अक्सर वह घर पर कलह करते थे। भाई से गाली-गलौज भी करते थे। करीब 15 दिन पहले भाई के ससुर घर आए और भाभी और बच्चों को अपने साथ कमीर ले गए थे।
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दिवाली त्योहार पर भाई ससुराल कमीर भाभी और बच्चों को लेने गए थे। उसे जानकारी हुई कि भाभी आने को तैयार नहीं थी। इधर ससुरालियों विवाद कर भाई के साथ मारपीट की। इधर पुलिस हिरासत में आने के बाद पत्नी सुनीता पति की मौत के बाद यह पछतावा करती रही कि वह अगर वह पति के साथ चली गई होती तो यह घटना न होती। वहीं, पिता की मौत और मां सुनीता की गिरफ्तारी के बाद बेटा अमित(11), सुमित(7), कार्तिक(5), वतन(2) बिलखते रहे। सगे-संबंधी और चाचा मनोज बच्चों को ढाढ़स बंधाते दिखे। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों शिवराजपुर के खेरेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया।
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नशे में गिरने तो कभी खुद से हमला करने की ससुर ने कही बात
दामाद की मौत के बाद ससुर शिवनारायण ने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुंची तो पहले उसने दामाद अजय कश्यप के नशे की हालत में गिरने की बात कही, इसके बाद स्वयं से सिलबट्टा मार लेने की बात कही लेकिन पुलिस ने जब वारदात के दौरान मौजूद मृतक के बेटे से पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आ गई। इधर मृतक के भाई मनोज ने बताया कि भाभी 15 दिन पहले भाई से विवाद कर मायके आई थी। भाई दिवाली त्योहार पर भाभी और बच्चों को लेने आए थे।
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