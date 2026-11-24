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पिता के मुताबिक, बेटी 20 नवंबर की रात करीब 11 बजे से लापता है। खोजबीन के दौरान कमरे में रखे बक्से का ताला टूटा मिला। उसमें पत्नी के सोने-चांदी के जेवर और जरूरी काम के लिए रखे 50 हजार रुपये नहीं मिले। उन्होंने हिमांशु नाम के युवक पर किशोरी को बहलाकर ले जाने का संदेह जताया है। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। विज्ञापन

पिता के मुताबिक, बेटी 20 नवंबर की रात करीब 11 बजे से लापता है। खोजबीन के दौरान कमरे में रखे बक्से का ताला टूटा मिला। उसमें पत्नी के सोने-चांदी के जेवर और जरूरी काम के लिए रखे 50 हजार रुपये नहीं मिले। उन्होंने हिमांशु नाम के युवक पर किशोरी को बहलाकर ले जाने का संदेह जताया है। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।

चौबेपुर (बिल्हौर)। चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव में 20 नवंबर की रात 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजन ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घर में रखे बक्से का ताला टूटा मिला और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये भी गायब थे। पिता ने एक युवक पर बेटी को बहलाकर ले जाने का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।