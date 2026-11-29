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टीएसएच एकेडमी की सान्वी ने स्वर्ण और आशुतोष ने रजत पदक हासिल किया। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग में सारा खान, अवनि, अनुभवी, अंश, प्रियंका, सृष्टि, वीर, बालकृष्ण और अनुराग कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। लक्ष्मी, आदित्य राज तिवारी, अलशिफा और अरिका शुक्ला ने रजत पदक हासिल किए जबकि वरुण और श्रेया कश्यप ने कांस्य पदक जीते।

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कानपुर। बरेली में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप 26 से 28 नवंबर तक हुई। इसमें शहर के द स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में एकेडमी के ईडब्ल्यूएस वर्ग के खिलाड़ियों का विशेष दबदबा रहा उन्होंने नौ स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते।