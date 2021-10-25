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प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 04165 व 04166 प्रयागराज-असरवा विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रयागराज से चलने वाली गाड़ी संख्या 04165 प्रत्येक बुधवार को चलाई जाएगी, जिसका झींझक स्टेशन पर पहुंचने का समय सुबह 08:53 बजे का होगा। यहां यह दो मिनट का ठहराव कर सुबह 08:55 पर आगे के लिए प्रस्थान करेंगी।वहीं असरवा से प्रयागराज के चलने वाली गाड़ी संख्या 04166 प्रत्येक गुुरुवार को चलाई जाएगी। इसका झींझक रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय शुक्रवार की सुबह 5:53 बजे का निर्धारित किया गया है। यह चार मिनट रुककर सुबह 5:57 बजे प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। बताया कि ट्रेन में दो एसएलआरडी, नौ सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर व एक एसी तृतीय श्रेणी सहित कुल 22 कोच होंगे।