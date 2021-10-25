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कानपुर। करीब 10 करोड़ की चरस के साथ पकड़ी गई निक्की उर्फ साजिया के बाद अब पुलिस उसके मुंहबोले चाचा की तलाश में अजमेर जाएगी। पुलिस के मुताबिक, अजमेर में भी उसका गिरोह सक्रिय है, जिसके सदस्यों की तलाश की जा रही है। नजीराबाद पुलिस ने गुरुवार को गुमटी क्रासिंग के पास कर्नलगंज छोटे मियां हाता निवासी निक्की और उसके प्रेमी फैसल को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिठ्ठू बैग से 10.320 किलो चरस बरामद की थी। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि निक्की को संरक्षण देने वाले चाचा की तलाश की जा रही है। (ब्यूरो)