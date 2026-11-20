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सम्मेलन में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले व्यास गद्दी को प्रणाम किया और गुरु अच्युतानंद शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति को दीदी कहकर संबोधित किया और कहा उनके माध्यम से समाज को एकजुट करने का संदेश दिया जा रहा है। वह कथा के माध्यम से समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। कहा सनातन संस्कृति का सर्वोच्च सम्मान और स्थान है। सभी को मिलकर इस संस्कृति के आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहां राज्यमंत्री अजीत पाल सिंह, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, अंशु त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद कटियार, नीरज पांडेय राजेंद्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे।......................बेटियों को स्कूटी देगी सरकारउप मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में अब बेटियां रात 12 बजे या सुबह पांच बजे भी घर से निकलकर अपने काम कर सकती हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बेटियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी देने जा रही है। आज बेटियां शिक्षा से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर देश का नाम रोशन कर रही हैं।......................रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले आज सनातन की बात कर रहे : पाठकसम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने सपा नेता डिंपल यादव के राम मंदिर के चंदे से जुड़े बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी बहरूपिया है। रामभक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी आज सनातन संस्कृति की बात कर रही है। ऐसे लोगों को पहले अपने पुराने फैसलों और कार्यों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा सपा से पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने रामभक्तों पर गोली चलवाई, वे आज किस मुंह से राम और सनातन की बात कर रहे हैं। ......................हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए पहल करें : साध्वीमूसानगर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा पर निशाना साधा। राम मंदिर के चंदे में चोरी के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा सपा नेताओं को पहले अपने पुराने बयानों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में दिए गए उस बयान का जिक्र किया। जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हुए कहा गया था कि वह 10 बार भी गोली चलवाते लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचे को नहीं गिरने देते। साध्वी ने कहा ऐसे लोगों को राम के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। यदि उनमें हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए पहल करें, वह उनके साथ खड़ी होंगी। अच्युत ब्रह्मधाम अखंड परमधाम में आयोजित भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन बृहस्पतिवार को साध्वी निरंजन ज्योति ने कलियुग की महिमा का वर्णन किया। कहा कलियुग में भगवान के नाम का संकीर्तन और स्मरण ही भवसागर से पार लगाने का सबसे सरल माध्यम है। (संवाद).....................रामगोपाल की जगह शिवपाल का नाम ले गईं साध्वीवार्ता के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान का उल्लेख किया। हालांकि, अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के संदर्भ में बयान का जिक्र करते समय वह रामगोपाल यादव की जगह शिवपाल यादव का नाम बोल गईं।