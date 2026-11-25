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कानपुर। हैलट सुपर स्पेशियलिटी के न्यूरोसर्जरी विभाग में जल्द ही ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए विभाग को दो करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से नया न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप मिलने जा रहा है। अभी एक ही माइक्रोस्कोप से दो ओटी में सर्जरी की जा रही हैं। इसे एक ओटी से दूसरी ओटी में ले जाना पड़ता है, जिससे मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। नोडल अधिकारी डॉ. मनीष सिंह की मांग पर हाइट्स संस्था ने मशीन का ऑर्डर दे दिया है। डॉ. सिंह ने बताया कि विभाग में रोजाना चार से पांच इमरजेंसी और इतनी ही इलेक्टिव सर्जरी होती हैं। नई मशीन दूसरी ओटी में लगने के बाद प्रतिदिन आठ से दस इलेक्टिव सर्जरी संभव हो सकेंगी। इससे मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार मिल सकेगा। (संवाद)